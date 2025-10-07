秋初戦を迎えるサフィラは坂路で月曜追い。4F55秒0〜1F12秒0とシャープな脚さばきで駆け上がった。池添師は「重い馬場でも、しまい重点でいい走りだった。春先に比べても、よく動けていましたね」と納得の表情。前走ヴィクトリアマイルは10キロ減（454キロ）で出走し、13着だった。「490キロ台で帰ってきた。追い切るごとに（体が）締まって良くなっている。千八は守備範囲。無事、輸送をクリアしてほしい」と期待を寄せた。