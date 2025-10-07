巨人は６日、今村信貴投手（３１）、戸田懐生投手（２５）、重信慎之介外野手（３２）に来季契約を結ばないことを通告したと発表した。また、京本真投手（２１）、喜多隆介捕手（２７）、鈴木大和外野手（２６）には自由契約にすることを通達。３選手には育成契約を打診するとみられる。今村は今季１軍登板なし。重信も今季１軍出場１０試合で３打数１安打だった。東京ドームへあいさつに訪れた重信は今後について「いろんな選