日本カーリング協会は６日、フランスで行われる２０３０年冬季五輪の代表選考方法を発表した。男女４人制、混合ダブルスともに２９年９月末までに五輪代表候補決定戦を実施。そこに出場できるのは?２６〜２９年に行われる全４大会の日本選手権優勝?２６〜２９年世界選手権代表?２９年２月の日本選手権直前の世界ランク最上位（ポイントの条件付き）、のいずれかを満たしたチームとなる。従来通りなら日本選手権優勝チームが世