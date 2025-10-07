2025年10月6日夜、札幌市中央区宮の森付近でクマの目撃が相次ぎました。10月6日午後5時50分ごろ、札幌市中央区宮の森で、住民から「ヒグマがクルミを食べる音を聞いた」という通報がありました。その後、午後7時50分ごろ、付近の大倉山ジャンプ競技場から南西に100mほどの場所で、札幌市が設置している監視カメラに、クマ1頭の姿が映りました。この場所は一般住宅の敷地内で、警察が警戒を強めています。