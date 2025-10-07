バレーボール男子で昨季ＳＶリーグ王者のサントリーと、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）王者のペルージャ（イタリア）が６日、国際親善試合（７、８日）に向け、会場となる東京・有明アリーナで調整した。サントリーの主将・高橋藍（２４）は練習後、取材に応じ、日本代表でともに活動するペルージャ・石川祐希（２９）に宣戦布告。石川も特別な一戦へ、静かに闘志を燃やした。日欧王者が東京の舞台で激突する。決戦を翌日に