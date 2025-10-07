この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、妊活から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。自分の計画や希望がうまく進まない時、周りの人たちが幸せそうにしていると、どうしても強い嫉妬心が湧き上がることってあるのではないでしょうか。ただ、その嫉妬心をどのようにコントロールするかは人それぞれ。同じような悩みをもつ仲間と愚痴を言い合ったり、もっと気持ちを分かち合うために当事者同士