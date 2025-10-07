¢¡Îý½¬»î¹çµð¿Í£¶¡½£²£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¡Ê£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë°¤Éôµð¿Í¤Î²¼¹î¾åÉÛ¿Ø¤¬´°À®¤·¤¿¡£±¦ÏÆÊ¢ÄË¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£¶Æü¡¢£±·³¤Î¼Ò²ñ¿Í£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ë¡Ö£¸ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ÇÌó£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¡£Æó¥´¥í¡¢Æó¥´¥í¡¢±¦Èô¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤È¹¥¼é¤òÈäÏª¤·¤¿¡££±£±Æü¤Î£Ã£ÓÂè£±£Ó½éÀï¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë½Ð¾ì¤Î¥á¥É¤¬Î©¤Á¡¢¥Ù¥¹¥È¥á¥ó