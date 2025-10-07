◆米大リーグ地区シリーズ第２戦フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）８日（日本時間９日）の地区シリーズ第３戦、本拠地・フィリーズ戦で先発するドジャース・山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）、第２戦の敵地・フィリーズ戦前に会見に出席した。山本は「この２試合（第１、２戦）から得られる情報もあると思いますし、また違う自分ならではの自分のピ