モデルやタレントとしても活躍するトリンドル玲奈の素肌が眩しいリール動画から、目が離せなくなるファンが続出している。７日までにインスタグラムで「夏終わったねー暑かったけど、楽しかった秋はいっぱいお散歩するぞー」とつづると、ノースリーブのワンピース姿で外を歩く姿を映したリール動画を披露。日に照らされて素肌が輝いている。この投稿にファンからは「ちょっと可愛すぎ」「とてもお美しゅうございます」「