【阪神・藤川監督語録】▼狙い通りいい状態でできたと思う。少し気温が高く、選手の入れ替えもうまくはできてはいましたからね。意味のある一日になったと思いますね。▼高寺が初回に安打で出塁準備をきっちりしてゲームに臨んで、（打順）1番で初球というところでいいスタートでしたね。▼左翼争いが活発うれしくもないし、悩んでもないですけどね。まあ、結果を残すというのはあまり関係ないですけど。結果ではな