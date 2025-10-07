◇フェニックスリーグ阪神9-1韓国・ハンファ（2025年10月6日アイビー）阪神・小野寺が右打ちの左翼候補として存在感を見せた。2回2死二塁で中前適時打。5回無死では左中間フェンス直撃の二塁打を放ち、フェニックス・リーグ初戦を3打数2安打で好発進した。一塁で先発出場して持ち味の打力を発揮したものの、「2打席目以降はいい形だったが、1打席目のアウトの内容（空振り三振）が…。この先は一発勝負だと思うので1打席