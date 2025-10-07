◇フェニックスリーグ阪神9-1韓国・ハンファ（2025年10月6日アイビー）イニングまたぎの起用でもしっかり任務を果たした。阪神・岡留は3番手として6回2死一塁から登板。低めの変化球で打者を空振り三振に斬ると、流れをつかんだ。続く7回も先頭打者を低め直球で遊ゴロ。右打者2人を9球で料理した。「しっかり抑えることを意識してやっていった」。4年目の今季は1軍で10試合に救援登板も、ウエスタン・リーグでは30試合に