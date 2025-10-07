◇フェニックスリーグ阪神9-1韓国・ハンファ（2025年10月6日アイビー）▼阪神桐敷（4番手で打者2人を相手に無安打無失点）ランナーを出さずに2人をしっかり切れた。CSとかを想定した役割だと思うので、きっちりやっていきたい。