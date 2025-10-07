◇フェニックスリーグ阪神9-1韓国・ハンファ（2025年10月6日アイビー）阪神・高寺は前川に負けじと2安打を放った。打順は1番で先発出場。初回の初球をいきなり捉えた一打は左翼への二塁打となった。続く2回無死満塁でも右前適時打。3回の中飛も当たりが良く、6回の四球を含めて全4打席で内容が伴った。試合後は「状態とかはあまりよく分からないので、絶好調です、毎日」と意気揚々。この日はポジションが重ならないよう