◇フェニックスリーグ阪神9-1韓国・ハンファ（2025年10月6日アイビー）勝負強さをアピールした。阪神・原口は6回2死二塁で代打として出場。名前がコールされると、この日一番の大歓声が起こった。内角のボール球を見逃した後、2球目の低め直球を捉えた一打は左前打。そのまま一塁の守備にも就き、8回1死からの第2打席は四球も選んだ。「一本出たのは良かった。ヒットが出るのは良い材料になるので、また頑張りたいと思い