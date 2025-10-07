サッカー日本代表は６日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナソニックスタジアム吹田）とブラジル戦（１４日・味の素スタジアム）に向け、千葉市内で調整した。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝ら国内組５人がピッチで軽めの練習。左足アキレス腱（けん）断裂による長期離脱から約１年ぶりの代表復帰となったＤＦ谷口彰悟（３４）＝シントトロイデン＝を含めた一部の海外組らが室内で汗を流した。この日、主将のＭＦ遠藤