唯一無二の透明感で人気を集めるMINAMOさんとRAVIJOURのコラボレーション第3弾が、ついに登場しました。公式オンラインストアでは10月3日(金)18:00より、全国店舗では10月4日(土)から発売開始。繊細なレース、ガーリーなピンク、そして遊び心あふれるデザインが揃う今回のラインナップは、自分らしく輝きたい女性にぴったりのコレクションです♡ RAVIJOUR×MINAMOの透明感を纏う「グロウレー