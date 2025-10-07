「フェニックス・リーグ、ＤｅＮＡ２−１ＩＰＢＬ選抜」（６日、ひなたひむかスタジアム）８月に左手親指付け根の手術を受けたＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が６日、ＣＳファーストＳでの１軍復帰に向けて、みやざきフェニックス・リーグの日本独立リーグ選抜戦で実戦復帰した。「２番・二塁」で先発し、３打数無安打。六回からは一塁の守備にも就き、八回まで出場した。二塁を本職とする牧の一塁起用について、田中内野守