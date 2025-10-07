2025年10月6日、札幌市南区白川で親子グマの目撃が相次ぎました。6日午後8時ごろ、市道を札幌方面に向かっていた運転手が前方を横切るクマ2頭を目撃。午後11時ごろにも、同じ市道を定山渓方面に向かっていた運転手が、前方を横切るクマ2頭を目撃しました。クマは2メートルと1メートル前後だったということで、2頭は親子グマとみられています。付近には果樹園や宿泊施設などがあり、警察がパトロールを強化してい