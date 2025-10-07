「練習試合、ＳＵＢＡＲＵ２−６巨人」（６日、東京ドーム）巨人は６日、ＤｅＮＡと戦う１１日からのＣＳファーストＳへ向け、東京ドームで社会人・ＳＵＢＡＲＵと練習試合を行った。右脇腹痛で離脱していた吉川尚輝内野手（３０）が「８番・二塁」でスタメン出場し、約１カ月ぶりに実戦復帰。阿部慎之助監督（４６）もＣＳ出場へ期待を寄せた。「いい感じで。見ての通りです」と久しぶりの実戦出場に充実感をにじませた吉川