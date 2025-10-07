阪神の森下翔太外野手（２５）が６日、足の４次元チェックを行い、オーソティクスを作製したことを明かした。オーソティクスとは、シューズの中に入れる装具で、足の骨格を補正するもの。レッドソックスの吉田正尚やヤンキース傘下のマイナー、３Ａスクラントンの前田健太、阪神では才木や伊原も愛用している。森下はプロ１年目のオフから使用しているが、「早めにオフシーズンに使うものが欲しかった」とシーズン終了直前に新