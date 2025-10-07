日本テレビは６日、第１０４回全国高校サッカー選手権大会（１２月２８日開幕）の応援歌が、手越祐也（３７）、Ｆｕｒｕｔａｔｓｕ（２３）、ｋｙｏｈｅｙ（２８）による３人組バンド「Ｔ．Ｎ．Ｔ」の「未来へ」に決定したと発表した。今年２月に活動を開始した「Ｔ．Ｎ．Ｔ」は、早くも主要音楽チャートを席巻している注目のグループ。大のサッカー好きとしても知られる手越は、応援歌を制作することとなり、「めちゃくちゃう