DeNAの東が横浜スタジアムの全体練習で投球練習を再開した。左手の指先にまめができたとみられる上半身のコンディション不良で、9月27日に出場選手登録を抹消。巨人と戦う11日のCSファーストS初戦（横浜）先発を視野に回復に努めており、負傷後初めてのブルペンを見守った大原チーフ投手コーチは「球自体は良かった。まずは一安心」と話した。