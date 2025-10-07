４日に東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたＡぇ！ｇｒｏｕｐの草間リチャード敬太（２９）が６日、留置先の警視庁三田署から釈放された。この日の午前９時３０分ごろに東京地検に送検され、午後１時過ぎに同署へ戻っていた。４０人ほど集まった報道陣の前に姿を現した草間は、「本当に申し訳ございませんでした」と号泣。深々と頭を下げ、謝罪の言葉を繰り返した。人気アイドルがばく進