巨人は6日、重信慎之介外野手（32）、今村信貴投手（31）ら3選手に来季契約を結ばないことを通知したと発表した。重信は15年ドラフト2位で早大から入団。10年目の今季は10試合の出場にとどまった。今後については現役続行も選択肢に入れながら決断していく。また、京本真投手（21）ら3選手には自由契約を通知。3選手とは育成契約を結ぶ見込み。ロッテは国吉佑樹投手（34）、二木康太投手（30）ら育成を含む7選手に来季の契約を