昭和100年の節目を記念して昭和の歌謡曲を歌いつなぐコンサート「ザ・ショーワフォーシーズンズ」（25日まで）が、16日に東京・銀座の博品館劇場で始まる。ピンク・レディーの未唯mie（67）、ゴダイゴのタケカワユキヒデ（72）、石野真子（64）ら時代を彩ってきた歌手たちが集結し、当時の曲を歌う。戦後の高度経済成長期から日本人たちを勇気づけてきた歌謡曲の歴史を振り返るようなコンサート。未唯mieはピンク・レディー時