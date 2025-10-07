俳優の沢口靖子（６０）が６日、東京・フジテレビ本社で、同日スタートのドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜、後９・００）の取材会に出席した。「月９」は初出演で、同局系連ドラ主演は１９９０年放送の「お江戸捕物日記照姫七変化」以来３５年ぶり。ド派手な格闘アクションシーンにも挑戦しており、「自信を持ってお届けできる作品」と力を込めた。同作は情報犯罪の犯人を追う捜査機関「情報犯罪特命対策室」が