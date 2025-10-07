東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕された「Aぇ！group」の草間リチャード敬太（29）が6日、留置先の警視庁三田署から釈放された。この日午前中に送検。捜査関係者によると、東京地検が勾留請求しなかった。午後2時20分ごろ、黒スーツに黒ネクタイを締め、三田署の正面玄関を出た。報道陣のカメラを前に、目に涙を浮かべて「このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪。約10秒間