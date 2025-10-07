コメや野菜などを育てる農業の水源として重要な役割を果たすため池ですが、その周辺では毎年のように水難事故が発生しています。新潟県見附市では10月6日、ため池の危険を伝える講習会が開かれました。 見附市のため池で行われた水難事故の防止に向けた講習会。6日は県内のため池管理者や地元の小学生など合わせて約70人が参加しました。全国では、毎年20件ほどため池での死亡事故が発生していて、その危険性を伝えるため、この日