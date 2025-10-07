美脚の著名人を表彰する「第２１回クラリーノ美脚大賞２０２５」授賞式が６日、都内で行われ、俳優の仲里依紗（３５）、高橋ひかる（２４）、中島瑠菜（１８）が出席して美脚の競演を果たした。米倉涼子（５０）は体調不良のため欠席した。深紅のドレスで登場した仲は「昨日はマッサージを３軒はしごして、今日は朝９時からサウナに入って、ここに来てからも（登壇）直前までマッサージ」と、美脚披露のための努力を告白。ただ