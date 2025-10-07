バスケットボールB3、アルビレックスBBは10月4日・5日、ホーム開幕節を戦い、2連敗を喫しました。開幕から4連敗と勝利が遠いシーズンの序盤戦となっています。 5日、行われたアルビBBのホーム開幕節・第2戦。対するは、昨シーズン勝率五分の相手、徳島ガンバロウズ。会場には2800人あまりが応援に駆け付けました。【ブースター】「きのうは負けてしまったので、きょうは絶対勝つぞとい