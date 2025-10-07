巨人の戸郷翔征投手（２５）が６日、初勝利を目指すＣＳへ向けて“大胆さ”を貫く決意を示した。１２日のＤｅＮＡとのＣＳ第１ステージ（Ｓ）第２戦の先発へ向け、みやざきフェニックス・リーグのオリックス戦（ＳＯＫＫＥＮ）で先発。３回３安打２失点（自責１）、５奪三振で終え「打たせて取る投球も（自分の）一つの持ち味。コースをしっかりと狙っていくことも大事だし、大胆にいくことも必要」と本番へ意識を向けた。１年