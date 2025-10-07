※経済指標 主な米経済指標の発表はなし ※発言・ニュース ＊トランプ大統領、中・大型トラックに２５％の関税賦課へ トランプ大統領は、米国に輸入される全ての中型および大型トラックに対して、１１月１日から２５％の関税を課すと表明した。国内産業の保護に向けて関税対象を再び拡大した。 ＊ベッセント財務長官 ベッセント財務長官が高市氏の自民党総裁選勝利に祝意を表明。Ｘに投稿した。 ＊ラガルド