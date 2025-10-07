◇フェニックスリーグ広島4-3くふうハヤテ（2025年10月6日天福）3年ぶりにみやざきフェニックス・リーグに志願で参戦した広島・矢野が“開幕戦”でいきなり快音を響かせた。初回1死からくふうハヤテの右腕・野里が投じた初球を右越えソロ。「（今季は打率・208で）思っている打球を打つことができなかった」と覚悟を口にする26歳が再出発を切った。福地2軍ヘッド兼打撃・走塁コーチは「根本を作り替えていこうとしている