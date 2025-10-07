オリックス・山下が、日本ハムと対決するクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ（11日開幕）で、初戦の先発最有力候補に浮上したことが6日、分かった。腰のコンディション不良から復活を遂げた怪物右腕が、敵地のマウンドに立ちはだかる。山下は宮城とともに調整登板に臨んだ5日の楽天戦で、3番手として4回から救援登板して2回1安打無失点。「ランナーを背負ってからなど、修正ができるところはできている。あとは全