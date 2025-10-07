◇フェニックスリーグ広島4-3くふうハヤテ（2025年10月6日天福）高卒3年目の広島・内田も、外野への本格挑戦を始めた。「4番・左翼」で先発し、守備では打球を3度処理した。内野手登録で、本職は三塁。今季は7月27日のウエスタン・リーグ阪神戦では左翼に就いた。プロ入り後の外野経験は一度。今季の1軍出場は自己最多の6試合も21歳は「とにかく外野守備に慣れて、ものになるように頑張らないといけない」と前向きに捉え