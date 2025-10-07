◇フェニックスリーグ広島4-3くふうハヤテ（2025年10月6日天福）みやざきフェニックス・リーグが6日、宮崎県内で開幕した。広島・二俣翔一内野手（22）は、くふうハヤテ戦（天福）に捕手として途中出場して投手陣をけん引。8回からの2イニングを無失点に導いた。新井貴浩監督（48）からの提案で4年ぶりに今秋から捕手に再挑戦。内、外野も守れるユーティリティープレーヤーが新境地開拓へ覚悟の再スタートを切った。二