中日の大島宇一郎オーナー（60）が6日、名古屋市内の中日新聞社で井上一樹監督（54）からシーズン終了の報告を受け、来季、11年以来15年ぶりのリーグ優勝を厳命した。「来年は球団創設90周年の節目であり、ぜひとも優勝を勝ち取ってほしいところです」3年連続最下位からの再建を託した井上監督の1年目は63勝78敗2分けで4位。大島オーナーは「昨年までとは違う粘り強さを見せてくれました」と評価した。来季からバンテリンド