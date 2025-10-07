「フェニックス・リーグ、ハンファ１−９阪神」（６日、アイビースタジアム）ハンファ戦に大勝した阪神。左翼候補の高寺望夢内野手（２２）、前川右京外野手（２２）らが、１５日から始まるＣＳファイナルＳ出場に向けて結果を残した。指揮を執った藤川球児監督（４５）も活躍ぶりを評価。以下、主な一問一答。◇◇−宮崎らしい天候の中、打線は序盤から集中力を見せた。「そうですね。自チームに目を向けてるんで