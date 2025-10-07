「フェニックス・リーグ、ハンファ１−９阪神」（６日、アイビースタジアム）ポストシーズン出場を狙う若虎がいきなり火花を散らした。秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」が６日、宮崎県内で開幕。阪神は左翼候補の高寺望夢内野手（２２）、前川右京外野手（２２）らが結果を残し、韓国・ハンファ戦に９−１で大勝した。指揮を執った藤川球児監督（４５）も活躍ぶりを評価。１５日から始まるＣＳファイナルＳへ、