ハイブランドのコレクションにも登場し、注目を集めているキーホルダー。シンプルなバッグに遊び心を加えてくれます。大人がバッグに付けるなら、高見えする【ZARA（ザラ）】の「ぬいぐるみキーホルダー」がおすすめ。いつものバッグのマンネリ脱却にも一役買ってくれそうです。 あたたかみのある雰囲気が大人かわいい 【ZARA】「スカーフ付きラマチャームキーホルダー」