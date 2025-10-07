「高市ラリー」が押し寄せた10月6日の日本株市場。日経平均株価は一時、4万8000円台まで駆け上がった（写真：ブルームバーグ）【ランキング全部見る】「高市ラリー」で株価が急騰した中小型株《トップ10》と《17位以降》は？史上初の女性総裁の誕生に株式市場は大きく沸いた。10月6日の日経平均株価は一時、史上初の4万8000円台まで上昇。終値も前週末比2175円（4.75％）高の4万7944円と、大幅に値上がりした。背景にあるのが、10