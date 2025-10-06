合わせやすい色でありながらこなれ感も演出できるベージュは、大人世代こそ取り入れたい優秀カラー。【グローバルワーク】のベージュカラーの「きれいめパンツ」も、上品さとリラックス感のバランスが絶妙で、40・50代のコーデに自然となじみ、きれいめに格上げしてくれそう。今回はおしゃれスタッフkazuyoさんのお手本コーデとともに、その魅力をたっぷり解説していきます。 ウ