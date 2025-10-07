９月２５日、北海道恵庭市の国道で発生したひき逃げ事件で、関与しているとみられている男が傷害などの疑いで再逮捕されました。傷害などの疑いで逮捕されたのは、恵庭市の今北知宏容疑者です。恵庭市では９月２５日、車１０台が絡むひき逃げ事件や、男が乗用車を奪う強盗事件が立て続けに発生し、警察官が犯人の行方を追っていました。今北容疑者は、これらの事件の捜査のため職務質問をしようとした女性警察官の顔面を殴り、鼻の