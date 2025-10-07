ドジャースの佐々木朗希投手（23）が6日（日本時間7日）、フィリーズとの地区シリーズ第2戦の試合前にエンリケスと談笑するなど、リラックスした様子を見せた。第1戦で初セーブを挙げ、デーブ・ロバーツ監督からクローザーの「死角を得ている。最も重要な場面で使うリリーバーの1人」と信頼を得た佐々木は、第2戦を前にエンリケスと談笑するなどリラックスした様子だった。その後、左翼フェンス手前でブルペン捕手を座らせて