新作が出るたびに注目を集める【スターバックス】のグッズコレクション。今回は秋のはじめにふさわしいアイテムをご紹介します。ひとつは、人気ブランドとのスペシャルなコラボ。もうひとつは、秋のムードをぎゅっと詰め込んだ季節限定のアイテム。スタバならではの世界観が詰まったラインナップを、要チェックです！ ふわもこな雰囲気に癒される！ 「gelato pique ボーダーリユーザブルカ