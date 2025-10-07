静岡ゆかりのアイドルグループ「fishbowl」がアンバサダーとして「しずおか大好きまつり」を大いに盛り上げた。前夜祭を含めて3日から5日まで静岡市葵区で行われたイベントは、アイドルによるLIVLIV（葵区七間町）でのライブや静岡が舞台となっている映画の上映会、県内グルメを堪能できるマルシェなどが開かれ、多くの人でにぎわった。2カ所で行われたライブにはfishbowlや、妹分のkidsbowl、きゅるりんってしてみて、など県