石破首相の退陣騒動で生じた自民党内の亀裂を修復し、保守政治を再興するための体制を築くことが、高市新総裁にとって最初の関門となる。高市氏はきょうにも、党執行部の陣容を決定する。党運営の要である幹事長には、衆院当選１１回のベテランの鈴木俊一総務会長を起用する方針だという。麻生派に所属する鈴木氏は、麻生太郎党最高顧問の義弟に当たる。高市氏としては、鈴木氏を起用することで、総裁選で自らを後押しして当