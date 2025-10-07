日本が誇る免疫研究の分野で、堂々の快挙である。逆風にめげず信念を貫き、大きな成果を上げたことを称（たた）えたい。ノーベル生理学・医学賞に、坂口志文・大阪大特任教授ら３人が決まった。免疫は誤って自分の体を傷つけることがあるが、それを防ぐメカニズムに関して、画期的な発見をしたことが授賞理由である。免疫細胞の一種である「Ｔ細胞」は、胸腺で作られている。細菌やウイルスなどの「敵」から体を守る役目があ