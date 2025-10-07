永山則夫元死刑囚の手紙について説明する市原みちえさん＝2日、東京都北区（画像の一部を加工しています）連続4人射殺事件を起こし、1997年に死刑が執行された永山則夫元死刑囚＝執行時（48）＝の支援者団体が、東京都北区の青猫書房で展示会「永山則夫が残したもの」を開催している。元死刑囚が支援者に宛てた手紙40通のコピーを初公開し、写真や著書も並べている。27日まで。無料。手紙は、94年9月から執行3カ月前の97年5月